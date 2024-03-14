Україна отримає 10 мільярдів допомоги: як це вплине на валютний ринок

У березні-квітні Україна може отримати понад 10 мільярдів доларів грошової допомоги. Активізація зовнішньої допомоги найближчим часом значно збільшить обсяг міжнародних резервів, вважає голова НБУ Андрій Пишний.

Куди спрямуються кошти

Пишний також згадав, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу затвердила створення інструменту "Ukraine Facility" загальною сумою 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. У рамках цього Україна вже у березні має отримати перехідне фінансування на суму 4,5 мільярда євро, передає 24 Канал.

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Андрій Пишний Голова НБУ Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень.

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук зазначив, що міжнародна допомога буде направлена до бюджету і стануть частиною наших міжнародних резервів. Ця валюта не буде безпосередньо введена на валютний ринок.

Як допомога вплине на валютний ринок

Ніколайчук підкреслив важливість того, щоб уряд та Міністерство фінансів уникли "шокових вливань ліквідності в систему", як це зазвичай трапляється у грудні.

Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Протягом року ці коливання ліквідності є більш-менш ритмічними. Якихось додаткових шоків ми не очікуємо

Ніколайчук уточнив, що в березні Україна планує отримати: