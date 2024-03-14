Куда будут направлены средства

Пышный также вспомнил, что в конце февраля Совет Европейского Союза утвердил создание инструмента "Ukraine Facility" общей суммой 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. В рамках этого Украина уже в марте должна получить переходное финансирование на сумму 4,5 миллиарда евро, передает 24 Канал.

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Андрей Пышный Глава НБУ Украина также достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом и ожидает решения Совета директоров Фонда через неделю.

Заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук отметил, что международная помощь будет направлена в бюджет и станут частью наших международных резервов. Эта валюта не будет непосредственно введена на валютный рынок.

Как помощь повлияет на валютный рынок

Николайчук подчеркнул важность того, чтобы правительство и Министерство финансов избежали "шоковых вливаний ликвидности в систему", как это обычно случается в декабре.

Сергей Николайчук Заместитель председателя НБУ В течение года эти колебания ликвидности являются более-менее ритмичными. Каких-то дополнительных шоков мы не ожидаем

Николайчук уточнил, что в марте Украина планирует получить: