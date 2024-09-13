Як отримати 10 окладів при виході на пенсію

Пенсіонери, які працювали на певних посадах і мають необхідний трудовий стаж, можуть отримати одноразову допомогу, еквівалентну десяти місячним пенсійним виплатам. Це право передбачене для окремих категорій пенсіонерів.

Кому виплачують 10 окладів

Відтак, працівники державних та комунальних установ можуть отримати виплати в розмірі 10 окладів, якщо вони мають відповідний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

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Втім, для отримання 10 окладів при виході на пенсію, особа повинна на момент досягнення пенсійного віку працювати в установах державної або комунальної форми власності на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років.

Таким чином, виплата доступна для наступних працівників:

працівники дошкільних навчальних закладів усіх типів;

працівники позашкільних навчальних закладів;

працівники загальноосвітніх шкіл;

працівники музичних та художніх шкіл;

працівники військових загальноосвітніх установ;

працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

працівники професійно-технічних навчальних закладів;

працівники дитячих будинків;

працівники шкіл-клінік;

працівники дитячих трудових та виховно-трудових колоній;

працівники міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

працівники логопедичних пунктів та стаціонарів;

працівники дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх;

працівники бібліотек (завідуючі та бібліотекарі);

працівники дитячих клінік, поліклінік, лікарень, санаторіїв, диспансерів, будинків дитини, дитячих відділень;

працівники в установах для виконання покарань;

працівники аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів;

працівники контрольно-аналітичних лабораторій;

працівники медико-соціальних експертних комісій та бюро судово-медичної експертизи;

працівники інтернатних закладів для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Зауважте! Повний перелік професій зазначений у Постанові Кабінету Міністрів України № 909.