Кому виплачують 10 окладів

Відтак, працівники державних та комунальних установ можуть отримати виплати в розмірі 10 окладів, якщо вони мають відповідний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

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Втім, для отримання 10 окладів при виході на пенсію, особа повинна на момент досягнення пенсійного віку працювати в установах державної або комунальної форми власності на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років.

Таким чином, виплата доступна для наступних працівників:

  • працівники дошкільних навчальних закладів усіх типів;
  • працівники позашкільних навчальних закладів;
  • працівники загальноосвітніх шкіл;
  • працівники музичних та художніх шкіл;
  • працівники військових загальноосвітніх установ;
  • працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
  • працівники професійно-технічних навчальних закладів;
  • працівники дитячих будинків;
  • працівники шкіл-клінік;
  • працівники дитячих трудових та виховно-трудових колоній;
  • працівники міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
  • працівники логопедичних пунктів та стаціонарів;
  • працівники дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх;
  • працівники бібліотек (завідуючі та бібліотекарі);
  • працівники дитячих клінік, поліклінік, лікарень, санаторіїв, диспансерів, будинків дитини, дитячих відділень;
  • працівники в установах для виконання покарань;
  • працівники аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів;
  • працівники контрольно-аналітичних лабораторій;
  • працівники медико-соціальних експертних комісій та бюро судово-медичної експертизи;
  • працівники інтернатних закладів для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Зауважте! Повний перелік професій зазначений у Постанові Кабінету Міністрів України № 909.