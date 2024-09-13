Кому виплачують 10 окладів

Відтак, працівники державних та комунальних установ можуть отримати виплати в розмірі 10 окладів, якщо вони мають відповідний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

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Втім, для отримання 10 окладів при виході на пенсію, особа повинна на момент досягнення пенсійного віку працювати в установах державної або комунальної форми власності на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років.

Таким чином, виплата доступна для наступних працівників:

працівники дошкільних навчальних закладів усіх типів;

працівники позашкільних навчальних закладів;

працівники загальноосвітніх шкіл;

працівники музичних та художніх шкіл;

працівники військових загальноосвітніх установ;

працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

працівники професійно-технічних навчальних закладів;

працівники дитячих будинків;

працівники шкіл-клінік;

працівники дитячих трудових та виховно-трудових колоній;

працівники міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

працівники логопедичних пунктів та стаціонарів;

працівники дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх;

працівники бібліотек (завідуючі та бібліотекарі);

працівники дитячих клінік, поліклінік, лікарень, санаторіїв, диспансерів, будинків дитини, дитячих відділень;

працівники в установах для виконання покарань;

працівники аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів;

працівники контрольно-аналітичних лабораторій;

працівники медико-соціальних експертних комісій та бюро судово-медичної експертизи;

працівники інтернатних закладів для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Зауважте! Повний перелік професій зазначений у Постанові Кабінету Міністрів України № 909.