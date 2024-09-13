Кому виплачують 10 окладів
Відтак, працівники державних та комунальних установ можуть отримати виплати в розмірі 10 окладів, якщо вони мають відповідний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
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Втім, для отримання 10 окладів при виході на пенсію, особа повинна на момент досягнення пенсійного віку працювати в установах державної або комунальної форми власності на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років.
Таким чином, виплата доступна для наступних працівників:
- працівники дошкільних навчальних закладів усіх типів;
- працівники позашкільних навчальних закладів;
- працівники загальноосвітніх шкіл;
- працівники музичних та художніх шкіл;
- працівники військових загальноосвітніх установ;
- працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
- працівники професійно-технічних навчальних закладів;
- працівники дитячих будинків;
- працівники шкіл-клінік;
- працівники дитячих трудових та виховно-трудових колоній;
- працівники міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
- працівники логопедичних пунктів та стаціонарів;
- працівники дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх;
- працівники бібліотек (завідуючі та бібліотекарі);
- працівники дитячих клінік, поліклінік, лікарень, санаторіїв, диспансерів, будинків дитини, дитячих відділень;
- працівники в установах для виконання покарань;
- працівники аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів;
- працівники контрольно-аналітичних лабораторій;
- працівники медико-соціальних експертних комісій та бюро судово-медичної експертизи;
- працівники інтернатних закладів для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю.
Зауважте! Повний перелік професій зазначений у Постанові Кабінету Міністрів України № 909.