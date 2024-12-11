Час купувати валюту: польський злотий почав дешевшати

Курс польського злотого в Україні після тривалого зростання повільно пішла вниз. Який актуальний курс валюти та у скільки сьогодні обійдуться 100 злотих, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 11 грудня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,26 гривні (-3 копійки від 10 грудня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також: Опускаються та ростуть: як змінилися ціни на долар та євро

Курс злотого в банках та обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,10 гривні (+10 копійок) та продаж – 10,40 гривні (+4 копійки).

Водночас обмінники купують злоті по 10,25 гривні (+1 копійка), а продають – уже по 10,37 гривні (-3 копійки).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 026 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 040 гривень – у банках та 1 037 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 025 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 010 гривень.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.