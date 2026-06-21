Пенсія може бути більшою на 1 000 гривень: хто має право на щомісячну доплату

Пенсійні виплати в Україні можуть складатися не лише з основної пенсії, а й з різних доплат, надбавок та підвищень. Для окремих категорій громадян законодавством передбачена додаткова щомісячна виплата, яка може збільшити загальний розмір пенсійного забезпечення на 1 000 гривень.

Хто має право на надбавку до пенсії?

Додаткові виплати призначаються громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною. Таку можливість передбачає закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

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На надбавку можуть розраховувати, зокрема, Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України отримали чотири та більше державних орденів, а також власники почесних звань, зокрема народні артисти України.

Окрема категорія отримувачів: матері-героїні, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей.

У деяких випадках право на таку доплату може перейти до батька. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно виховав дітей. До уваги беруться також усиновлені діти.

Який розмір виплати у 2026 році?

Розмір надбавки для пенсіонерів з особливими заслугами перед Україною залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 564 гривні.

Залежно від категорії одержувача доплата складає від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Тобто наразі пенсіонери можуть отримувати від 897 до 1 026 гривень щомісяця додатково до основної пенсії. До того ж, ця виплата має постійний характер і фінансується з державного бюджету.

Чому розмір надбавки зріс?

Оскільки надбавка прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, її розмір автоматично збільшується після підвищення цього показника.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2 564 гривень. Відповідно, збільшилися й виплати для пенсіонерів, які мають особливі заслуги перед Україною. Саме тому частина одержувачів уже може розраховувати на доплату понад 1 000 гривень на місяць.