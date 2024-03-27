Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку: на що спрямують кошти

Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 мільярда доларів у межах позики на підтримку політики розвитку.

На що спрямують кошти

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що 1,5 мільярда доларів позики від Світового банку буде спрямовано на найбільш важливі бюджетні видатки. Тобто, на соціальні цілі та на відновлення України.

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Спрямуємо ці ресурси на покриття найбільш важливих бюджетних видатків: на соціальні, гуманітарні цілі та на відновлення,

– повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Він також повідомив, що Україна розраховує отримати позику до кінця березня. Таким чином, кошти мають надійти до України наступним чином:

984 мільйони доларів надійде від Японії;

516 мільйона доларів – від Великої Британії.

А що з грошима від ЄС

Президент України неодноразово наголошував для міжнародних партнерів, що через затримку фіндопомоги з боку США, проблема дефіциту зброї на фронті загострюється.

Так, Європа може заповнити прогалину, залишену США, і в деяких аспектах намагається це зробити. Але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники України в Європі продовжувати вигравати суперечку,

– написали у CNN.

Проте з 85 мільярдів доларів від ЄС, всього 5,6 мільярда пішло на військову допомогу, а все інше – це гуманітарна та фінансова підтримка.

Є й інші способи надати Україні допомогу. Наприклад Чехія закуповувала для нас артилерійські снаряди, й така практика стала популярною і в інших країнах.