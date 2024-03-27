На что направят средства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что 1,5 миллиарда долларов займа от Всемирного банка будет направлено на наиболее важные бюджетные расходы. То есть, на социальные цели и на восстановление Украины.

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Направляем эти ресурсы на покрытие наиболее важных бюджетных расходов: на социальные, гуманитарные цели и на восстановление,

– сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Он также сообщил, что Украина рассчитывает получить заем до конца марта. Таким образом, средства должны поступить в Украину следующим образом:

984 миллиона долларов поступит от Японии;

516 миллиона долларов – от Великобритании.

А что с деньгами от ЕС

Президент Украины неоднократно подчеркивал для международных партнеров, что из-за задержки финпомощи со стороны США, проблема дефицита оружия на фронте обостряется.

Так, Европа может заполнить пробел, оставленный США, и в некоторых аспектах пытается это сделать. Но все зависит от того, смогут ли крупнейшие союзники Украины в Европе продолжать выигрывать спор,

– написали в CNN.

Однако из 85 миллиардов долларов от ЕС, всего 5,6 миллиарда ушло на военную помощь, а все остальное – это гуманитарная и финансовая поддержка.

Заметьте! Есть и другие способы оказать Украине помощь. Например, Чехия закупала для нас артиллерийские снаряды, и такая практика стала популярной и в других странах.