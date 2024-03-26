Что известно о решении

Российские СМИ сообщают, что Kunlun Bank с 29 марта прекратит обрабатывать платежи из России. Такое решение возникло на фоне заявления США о введении вторичных санкций для банков, которые продолжают работу с россиянами.

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Kunlun Bank – банк национальной нефтегазовой корпорации Китая. Его создали местные государственные структуры в 2006 году для расчетов с иранскими контрагентами. Речь идет именно о подсанкционных лицах из Ирана.

Более того, банк и сам находится под санкциями еще с 2012 года. Тогда за сотрудничество с Ираном, его отключили от долларовой системы.

К чему приведет это решение

Несколько российских импортеров уже сообщают о проблемах с перечислением средств. Деньги не только не зачисляются на счета, они определенное время находятся в замороженном состоянии.

Представители банка осуществляют запрос и требуют предоставить документы, подтверждающие, что присланные средства не будут направлены на закупку военного оборудования для России. С середины февраля по март из общего количества прошло всего ориентировочно 25% платежей.