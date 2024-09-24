Мінімальна заробітна плата не зростатиме наступного року

У 2024 році мінімальну зарплатню в Україні підвищили до 8000 гривень. Відтак, впродовж 2025 року вона залишиться на цьому ж рівні.

Чому зарплата не зросте

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що зараз немає можливості для підвищення соціальних стандартів, як це було узгоджено з міжнародними партнерами.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік.

У Міністерстві також не очікують перебоїв із соціальними виплатами протягом 2025 року, оскільки це один із пріоритетів бюджету.

Передбаченого ресурсу достатньо для того, щоб забезпечити потреби усіх соціально вразливих категорій. І це - пріоритетні видатки в бюджеті. Жодного разу з початку повномасштабного російського вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків,

– додає міністр.

Марченко запевнив, що немає підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера буде належно профінансована наступного року.