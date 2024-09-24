Про що потрібно сповіщати ПФУ

Пенсіонер зобов'язаний сповіщати ПФУ про працевлаштування чи звільнення з роботи. Це ж правило стосується початку чи закінчення підприємницької діяльності, повідомляє Пенсійний фонд.

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Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером,

– зауважують у ПФУ.

Зауважте! Повідомляти ПФУ про зміни треба протягом 10 днів.

Якщо особа не повідомляє ПФУ про працевлаштування, їй можуть нараховуватись "зайві" виплати. Аби компенсувати ці витрати ПФУ має право "забирати" до 20% від пенсії. Такі штрафні санкції впроваджуються, якщо громадянин не повертає гроші самостійно.

Зверніть увагу! Повідомити ПФУ про звільнення потрібно, оскільки пенсія, завдяки цьому може стати більшою. Так відбувається, адже деякі надбавки та підвищення надаються лише непрацюючим особам.