Хто має право на допомогу від ООН

Як повідомляє Мінсоцполітики, надбавка від ООН надається пенсіонерам, що мають пенсію менш як 3 250 гривень. Головною умовою є те, що такий громадянин проживає у зоні активних або потенційних бойових дій.

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Зверніть увагу! На таку допомогу мають право лише ті особи, які не отримували з 1 березня 2023 року міжнародної допомоги чи виплат для ВПО.

Надбавка від ООН розраховується індивідуально. Вона складає різницю між 3 250 та сумою пенсії. Тобто, якщо особа має пенсійну виплату – 2 800 гривень, її надбавка 450 гривень.

Зауважте! Така допомога додається до пенсії автоматично. Отримувачів відповідальні органи визначають, відповідно до даних, що розміщені у реєстрах. Виплачувати надбавку планують щонайменше до кінця 2024 року.