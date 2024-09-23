Кому зараховується такий стаж

Відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення" є випадки, коли особа за свою діяльність може отримати додатковий стаж. Наприклад, якщо громадянин був безробітний і, при цьому, отримував відповідну допомогу від держави у цей період.

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Також додатковий стаж зараховується, у таких випадках:

Громадянин, проходив військову службу у період бойових дій, виконував інтернаціональний обов'язок або ж перебував в партизанських загонах і з’єднаннях. Цей період зараховується до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків такої служби при призначенні пенсій за вислугу років військовим.

Особа, що була реабілітована після необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності чи репресування. До стажу зараховується у потрійному розмірі період заслання, ув'язнення чи перебування на примусовому лікуванні.

У подвійному розмірі зараховується стаж за період роботи у військових частинах, і служба в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій, при цьому, вік значення не має.

У потрійному розмірі враховується стаж за період перебування особи у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб (також це стосується і дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни).

Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у закладах з надання психіатричної допомоги зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі,

– йдеться в Законі.

Зверніть увагу! Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" встановлено, що з 1 січня 2004 року всі періоди страхового стажу враховуються виключно в одинарному розмірі.