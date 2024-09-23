Кому засчитывается такой стаж

В соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении" есть случаи, когда лицо за свою деятельность может получить дополнительный стаж. Например, если гражданин был безработным и, при этом, получал соответствующую помощь от государства в этот период.

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Также дополнительный стаж засчитывается, в таких случаях:

Гражданин, проходил военную службу в период боевых действий, выполнял интернациональный долг или же находился в партизанских отрядах и соединениях. Этот период засчитывается в стаж работы на льготных условиях в порядке, установленном для исчисления сроков такой службы при назначении пенсий за выслугу лет военным.

Лицо, которое было реабилитировано после необоснованного привлечения к уголовной ответственности или репрессирования. В стаж засчитывается в тройном размере период ссылки, заключения или пребывания на принудительном лечении.

В двойном размере засчитывается стаж за период работы в воинских частях, и служба в годы Великой Отечественной войны и в другие периоды ведения боевых действий, при этом, возраст значения не имеет.

В тройном размере учитывается стаж за период пребывания лица в фашистских концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания в период войны лиц (также это касается и детей, насильно вывезенных с временно оккупированной территории в период Великой Отечественной войны).

Работа в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях (отделениях) здравоохранения, в патолого-анатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения, а также в учреждениях по оказанию психиатрической помощи засчитывается в стаж работы в двойном размере,

– говорится в Законе.

Обратите внимание! Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" установлено, что с 1 января 2004 года все периоды страхового стажа учитываются исключительно в одинарном размере.