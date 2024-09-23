Що було минулого тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що минулого тижня середній обсяг торгів на день на валютному ринку (ВРУ) збільшився до 197 мільйонів доларів.

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Це призвело до помірного зростання курсу: більшу частину тижня угоди на ВРУ укладалися в межах коридору 41,40 – 41,50 гривні за долар. При цьому тижневий обсяг інтервенцій регулятора збільшився до 826 мільйонів доларів, що на 80 мільйонів доларів більше, ніж тижнем раніше.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Нервовості ринку минулого тижня додавали очікування рішення щодо облікової ставки, а також хвиля чуток про девальвацію гривні через закладені в проєкт бюджету майбутнього року курсові позначки. Ці чинники посилювали девальваційні очікування економічних агентів та призводили до збільшеного попиту. Додаткову підтримку попиту надавали й доволі великі погашення раніше випущених гривневих ОВДП.

Попри підвищений тиск на гривню з боку попиту, регулятор доклав додаткових зусиль для покриття структурного дефіциту валюти. Відтак курсові коливання на ВРУ протягом тижня знаходилися у доволі вузькому діапазоні 41,3 – 41,5 гривні за долар. Ба більше, останні угоди п’ятниці укладалися за курсом 41,27 гривні за долар.

Готівковий ринок рухався паралельно з ВРУ, випереджаючи останній на 30 – 35 копійок. Тож вартість американської валюти в готівковому сегменті сягнула пікових позначок на рівні 41,84 гривні за долар в середині тижня. А ближче до п’ятниці опустилася до позначок 41,70 – 41,75 гривні за долар,

– сказала вона.

Чого чекати цього тижня

Цього тижня Золотько очікує на помірне скорочення попиту.

Стабільна ситуація на валютному ринку навіть попри підвищений попит сприятиме пом’якшенню девальваційних очікувань, слід очікувати й на збільшення пропозиції валюти, яка протягом минулого тижня була пригніченою через зростаючий курсовий тренд. Крім того, цього тижня не заплановано значних виплат за ОВДП, що також стримуватиме попит на іноземну валюту. Та й загалом остання декада місяця зазвичай є доволі сприятливою для гривні,

– додала вона.

Золотько вважає, що у готівковому сегменті вартість американської валюти протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,3 – 41,9 гривні за долар.