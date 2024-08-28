Виплати для людей із прифронтових територій: хто отримає по 2500 гривень

28 серпня 2024, 19:01
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

На пенсії

В Україні доступна нова фінансова допомога для людей із прифронтових територій. Аби отримати кошти, потрібно зареєструватись до 1 листопада.

Хто може отримати нову грошову допомогу

Лисичанська міська військова адміністрація започаткувала нову програму грошової допомоги для сімей військових із дітьми, які проживають у Лисичанській територіальній громаді. Кожна родина отримає по 2 500 гривень.

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Допомога призначена для сімей із дітьми віком від 6 до 18 років, які належать до таких категорій:

  • Сім’ї ветеранів російсько-української війни, включаючи учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • Члени родин загиблих, зниклих безвісти або померлих;
  • Сім’ї ветеранів, які належать до внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і станом на 24 лютого 2022 року були зареєстровані в Лисичанській громаді, за умови, що діти продовжують навчання в місцевих школах.

Як отримати грошові виплати?

Для отримання грошової допомоги необхідно до 1 листопада 2024 року подати відповідну заяву та необхідні документи до Лисичанської міської військової адміністрації. Приклад заяви можна знайти за посиланням, перелік необхідних документів — за посиланням.