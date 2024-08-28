Виплати для людей із прифронтових територій: хто отримає по 2500 гривень
28 серпня 2024, 19:01Читать новость на русском
Джерело:На пенсії
В Україні доступна нова фінансова допомога для людей із прифронтових територій. Аби отримати кошти, потрібно зареєструватись до 1 листопада.
Хто може отримати нову грошову допомогу
Лисичанська міська військова адміністрація започаткувала нову програму грошової допомоги для сімей військових із дітьми, які проживають у Лисичанській територіальній громаді. Кожна родина отримає по 2 500 гривень.
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Допомога призначена для сімей із дітьми віком від 6 до 18 років, які належать до таких категорій:
- Сім’ї ветеранів російсько-української війни, включаючи учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- Члени родин загиблих, зниклих безвісти або померлих;
- Сім’ї ветеранів, які належать до внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і станом на 24 лютого 2022 року були зареєстровані в Лисичанській громаді, за умови, що діти продовжують навчання в місцевих школах.