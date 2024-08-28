Чи зростуть виплати військових

У вересні зарплати військових залишатимуться без змін. Зокрема, основна виплата стрільця і надалі становитиме 20 586 гривень.

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А от командир бригади матиме щонайменше 50 173 гривень. Кабмін визначив розмір додаткових щомісячних виплат, які можуть отримати військові

30 тисяч гривень можуть додатково отримати ті, хто бере участь у забезпеченні оборони України, захисті держінтересів та населення від агресії Росії;

можуть додатково отримати ті, хто бере участь у забезпеченні оборони України, захисті держінтересів та населення від агресії Росії; 50 тисяч гривень надають військовим, які виконують спеціальні завдання в складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

надають військовим, які виконують спеціальні завдання в складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами; 70 тисяч гривень надають військовим, що перебувають на передовій сумарно 30 днів.

Частина військових може отримати виплати 100 тисяч гривень. Йдеться про оборонців, які: