Вырастут ли выплаты военных

В сентябре зарплаты военных будут оставаться без изменений. В частности, основная выплата стрелка и в дальнейшем будет составлять 20 586 гривен.

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А вот командир бригады будет иметь не менее 50 173 гривен. Кабмин определил размер дополнительных ежемесячных выплат, которые могут получить военные

30 тысяч гривен могут дополнительно получить те, кто участвует в обеспечении обороны Украины, защите государственных интересов и населения от агрессии России;

могут дополнительно получить те, кто участвует в обеспечении обороны Украины, защите государственных интересов и населения от агрессии России; 50 тысяч гривен предоставляют военным, которые выполняют специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

предоставляют военным, которые выполняют специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 70 тысяч гривен предоставляют военным, находящихся на передовой суммарно 30 дней.

Часть военных может получить выплаты 100 тысяч гривен. Речь идет о защитниках, которые: