Кому додадуть 300 гривень до пенсії восени

Відомо, що деякі українці можуть отримувати доплати до пенсії вже восени. Зокрема, 300 гривень буде надаватися певним категоріям пенсіонерів, втім залежно від їхнього віку.

Хто отримає 300 гривень до пенсії

Щомісячна грошова доплата для пенсіонерів визначається відповідно до їх віку, зокрема, її розмір зростає з досягненням певних вікових рубежів, повідомляють у Пенсійному фонді України. При чому, доплата починає нараховуватися з того дня, коли пенсіонер досягає встановленого віку.

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Відтак, пенсіонери при досягненні 70 років і аж до досягнення 75 – отримують додаткову виплату у розмірі 300 гривень. А вже після 75 років – у розмірі 456 гривень, а після 80 – 570 гривень. До того ж для отримання надбавки не потрібно самостійно звертатися до Пенсійного фонду. Вона нараховується автоматично.

Зауважте! Виплата призначається, якщо розмір пенсії особи не досягає 10 340,35 гривні та незалежно від типу пенсії, законодавства, за яким вона призначена, тривалості страхового стажу та факту трудової діяльності.