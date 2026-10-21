Пенсіонерам донарахують гроші: як отримати від 450 гривень до пенсії

Держава готує спеціальну фінансову підтримку для окремих категорій громадян поважного віку. Щоб гроші гарантовано надійшли на картку, деяким українцям доведеться виконати одну важливу умову.

Кому доплатять до пенсії у листопаді

В Україні передбачені щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів старшого віку. Вони призначаються автоматично, якщо людина відповідає встановленим умовам.

Згідно з роз'ясненням Пенсійного фонду України, розмір доплати становить:

до 300 гривень – для пенсіонерів віком від 70 до 75 років;

до 456 гривень – для громадян віком від 75 до 80 років;

до 570 гривень – для пенсіонерів віком від 80 років.

Водночас доплата передбачена за умови, що загальний розмір щомісячної пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 гривні. Тобто зазначені суми є максимальними, а не гарантованими для кожного пенсіонера відповідного віку.

Як оформити вікову доплату

Звертатися до Пенсійного фонду із заявою для призначення цієї компенсації не потрібно. Виплату встановлюють автоматично з дати досягнення 70, 75 або 80 років за умови дотримання вимог щодо розміру пенсії.

Якщо пенсіонер уже отримує доплату за попередньою віковою категорією, після досягнення наступного вікового порога її розмір змінюється. Наприклад, після 75 років максимальна компенсація зростає з 300 до 456 гривень, а після 80 років – до 570 гривень.

Якщо відповідну доплату не нарахували, варто звернутися до Пенсійного фонду та з'ясувати причину.

Які ще доплати можуть отримувати пенсіонери

Окрім вікової компенсації, українське законодавство передбачає інші види доплат. Зокрема, пенсіонери за віком за певних умов можуть отримувати надбавку за понаднормовий страховий стаж. Її розмір залежить від кількості повних років стажу понад установлену законом норму.

Окремі категорії громадян також мають право на надбавки за особливі заслуги перед Україною та інші передбачені законодавством виплати. Можливість поєднання таких доплат залежить від конкретної підстави та встановлених законом обмежень.