Що змінилося у виплатах та кого це стосується

Розмір середньої пенсії в Україні на 1 жовтня 2026 року сягнув 7 287 гривень, а частка тих, хто виживає на мінімальні суми, помітно скоротилася. Наразі найбільша група пенсіонерів (понад 36%) отримує від 5 до 10 тисяч гривень щомісяця, про що свідчать офіційні дані Пенсійного фонду України.

Цікаво, що близько 2,8 мільйона українців пенсійного віку продовжують працювати. Їхня середня виплата є вищою за загальний показник і становить 8 019 гривень.

Водночас кількість людей, яким нараховують від 3 до 4 тисяч гривень, за рік впала з 32% до майже 23%.

Понад 19% громадян отримують солідні виплати, що перевищують 10 тисяч гривень. А от найменші пенсії, до 3 тисяч гривень, наразі мають лише 3,4% українців.

Від чого залежить розмір виплат та кому доплачують

Кінцева сума у вашому гаманці залежить не лише від накопиченого стажу та офіційної зарплати, а й від спеціальних вікових надбавок. Зокрема, після досягнення 70 років держава автоматично призначає щомісячну компенсацію.

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років і старше – 570 гривень.

Щоб отримувати ці гроші, не потрібно йти до ПФУ – система нараховує їх автоматично, якщо ваша загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Нагадаємо! Уряд планує обмежити так звані "спеціальні" пенсії, розмір яких перевищує 28 780 гривень, застосувавши до них понижувальні коефіцієнти.

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Чи буде перерахунок пенсій у жовтні

Нагадаємо, що у жовтні 2026 року загального перерахунку виплат не проводили, проте вікові надбавки продовжують діяти стабільно.

Як вже повідомлялося, у проєкті держбюджету на 2027 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму, що автоматично підніме мінімальну пенсію на 283 гривні.