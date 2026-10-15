Что изменилось в выплатах и кого это касается

Размер средней пенсии в Украине на 1 октября 2026 года достиг 7 287 гривен, а доля тех, кто выживает на минимальные суммы, заметно сократилась. В настоящее время самая большая группа пенсионеров (более 36%) получает от 5 до 10 тысяч гривен ежемесячно, о чем свидетельствуют официальные данные Пенсионного фонда Украины.

Интересно, что около 2,8 миллиона украинцев пенсионного возраста продолжают работать. Их средняя выплата превышает общий показатель и составляет 8 019 гривен.

В то же время количество людей, которым начисляют от 3 до 4 тысяч гривен, за год сократилось с 32% до почти 23%.

Более 19% граждан получают солидные выплаты, превышающие 10 тысяч гривен. А вот самые маленькие пенсии, до 3 тысяч гривен, сейчас получают лишь 3,4% украинцев.

От чего зависит размер выплат и кому доплачивают

Конечная сумма в вашем кошельке зависит не только от накопленного стажа и официальной зарплаты, но и от специальных возрастных надбавок. В частности, по достижении 70 лет государство автоматически назначает ежемесячную компенсацию.

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Чтобы получать эти деньги, не нужно обращаться в ПФУ – система начисляет их автоматически, если ваша общая пенсия не превышает 10 340 гривен.

Напомним! Правительство планирует ограничить так называемые "специальные" пенсии, размер которых превышает 28 780 гривен, применив к ним понижающие коэффициенты.

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Будет ли перерасчет пенсий в октябре

Напомним, что в октябре 2026 года общего перерасчета выплат не проводили, однако возрастные надбавки продолжают действовать стабильно.

Как как уже сообщалось, в проекте госбюджета на 2027 год предусмотрено повышение прожиточного минимума, что автоматически поднимет минимальную пенсию на 283 гривны.