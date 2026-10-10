Что изменится для пенсионеров в 2027 году

В проекте Государственного бюджета на 2027 год предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2 878 гривен. Это означает, что минимальная пенсия автоматически вырастет на 283 гривны по сравнению с текущим годом, о чем свидетельствуют данные Минсоцполитики.

Важно понимать, что это базовое повышение почти на 11% коснется тех, чьи выплаты привязаны к прожиточному минимуму. Однако для многих категорий действуют дополнительные гарантии, надбавки и доплаты, которые зависят от страхового стажа и размера официального заработка.

Кому планируют платить по 6000 гривен

Отдельно Министерство социальной политики разрабатывает масштабную реформу солидарной системы. Главное предложение заключается в установлении совокупного уровня пенсионных выплат не ниже 6 000 гривен. Новая модель будет состоять из двух частей: базовой, гарантирующей минимальный доход, и страховой, которая будет напрямую зависеть от стажа человека.

В ведомстве подчеркивают, что такая реформа, прежде всего, спасет примерно треть нынешних пенсионеров, которые сейчас получают самые низкие выплаты. Поэтому ожидать, что с 1 января 2027 года абсолютно всем автоматически начислят по 6 тысяч гривен, пока некорректно.

Кроме того, в 2027 году обязательно состоится ежегодная индексация, средства на которую уже заложены в Бюджетной декларации.

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Что еще планировали сделать для увеличения пенсии

Напомним, что дискуссии вокруг существенного повышения социальных стандартов продолжаются уже не первый месяц. Ранее народный депутат Даниил Гетманцев предлагал заложить в бюджет на 2027 год еще более радикальные цифры.

В частности, речь шла о повышение минимальной пенсии по возрасту до 6 500 гривен, а минимальной зарплаты – до 12 000 гривен.