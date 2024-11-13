Україна отримає 50 мільярдів від G7: відомо, коли надійдуть перші виплати

Україна отримає 50 мільярдів доларів від країн G7, з яких переважну суму надаватимуть США та Європейський Союз. Свою частину допомоги ЄС надсилатиме щомісяця, починаючи вже з цього року.

Як будуть розподілені кошти від США та ЄС

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла, як ці кошти будуть розподілені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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США та ЄС нададуть по 20 мільярдів доларів кожна. Зокрема, ЄС виплачуватиме щомісяця по 1,4 мільярда доларів.

Україна укладе з ЄС меморандум, в якому будуть прописані умови отримання цих коштів. Проте Підласа припускає, що ці кошти, ймовірно, не зможуть бути спрямовані на оборону.

Від США Україна отримає 20 мільярдів доларів, які будуть розподілені на дві частини. Одна частина буде використана для військової допомоги.

Зауважте! Поки не визначено, чи це будуть прямі виплати до бюджету або кошти, які США витратять на закупівлю зброї для України.

Скільки коштів надасть Світовий банк

До кінця року ще 10 мільярдів доларів надійдуть до фонду Світового банку, що забезпечить гарантії їхнього використання, за словами Підласи.

До фонду Світового банку також надійдуть 3 мільярди доларів від Японії та 3,6 мільярда доларів від Канади. Ці кошти Україна зможе використовувати без обмежень для невійськових потреб, але їх витрати на оборону будуть заборонені.

Зауважте! Додатково Україна очікує 3 мільярди доларів від Великої Британії. Вони можуть бути витрачені тільки на військові цілі.

Роксолана Підласа пояснила, що є два варіанти використання цих коштів:

перший – це їхнє спрямування до бюджету для фінансування оборонних витрат;

другий – створення спільного українсько-британського виробництва озброєнь або інший механізм.

До слова! Внесок ЄС може зрости до 39 мільярдів доларів, якщо інші донори не виконають свої зобов'язання.