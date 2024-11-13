Как будут распределены средства от США и ЕС

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, как эти средства будут распределены, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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США и ЕС предоставят по 20 миллиардов долларов каждая. В частности, ЕС будет выплачивать ежемесячно по 1,4 миллиарда долларов.

Украина заключит с ЕС меморандум, в котором будут прописаны условия получения этих средств. Однако Пидласа предполагает, что эти средства, вероятно, не смогут быть направлены на оборону.

От США Украина получит 20 миллиардов долларов, которые будут распределены на две части. Одна часть будет использована для военной помощи.

Заметьте! Пока не определено, будут ли это прямые выплаты в бюджет или средства, которые США потратят на закупку оружия для Украины.

Сколько средств предоставит Всемирный банк

До конца года еще 10 миллиардов долларов поступят в фонд Всемирного банка, что обеспечит гарантии их использования, по словам Пидласы.

В фонд Всемирного банка также поступят 3 миллиарда долларов от Японии и 3,6 миллиарда долларов от Канады. Эти средства Украина сможет использовать без ограничений для невоенных нужд, но их расходы на оборону будут запрещены.

Заметьте! Дополнительно Украина ожидает 3 миллиарда долларов от Великобритании. Они могут быть потрачены только на военные цели.

Роксолана Пидласа объяснила, что есть два варианта использования этих средств:

первый – это их направление в бюджет для финансирования оборонных расходов;

второй – создание совместного украинско-британского производства вооружений или другой механизм.

К слову! Вклад ЕС может вырасти до 39 миллиардов долларов, если другие доноры не выполнят свои обязательства.