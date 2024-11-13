Выплаты по инвалидности

Эти законопроекты имеют целью приблизить Украину к Европе, передает 24 Каналыл со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни. Сегодня мы одобряем социальный компонент этой реформы.

Кабмин одобрил два законопроекта, регламентирующие социальные услуги и страховые выплаты.

Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной стойкой потерей трудоспособности, по сравнению с нынешним, существенно возрастет. А для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и после возвращения на работу,

– сказал он.

Предложенные изменения увеличивают оплачиваемое лечение и реабилитацию с 4 месяцев до 1,5 года и защищают человека от увольнения за этот период. Так система станет более справедливой, а статус инвалидности сохраняется.

Заметьте! Для тех, кто уже имеет инвалидность, ситуация не изменится.

Таким образом речь идет не об изменениях в какой-то институции, а о создании новой философии социальной поддержки,

– добавил он.

Суть законопроектов сводится к: