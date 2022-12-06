Україна експортувала агропродукції на понад 21 мільярд доларів

Попри війну Україна зберігає значний потенціал, а агропродукції було експортовано майже 60 мільйонів тонн. Про це міністерка економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю CNN.

Що експортувала Україні

За 11 місяців від початку року Україна експортувала 50,9 мільйона тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярда доларів. Свириденко зауважила, що в обсягах це на 16,7%, а в вартості – на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року.

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Серед продукції АПК та харчової промисловості найбільше було експортовано:

кукурудзи – 21,9 мільйона тонн на 5,3 мільярда доларів;

пшениці – 9,6 мільйона тонн на 2,3 мільярда доларів;

олії соняшникової – 3,9 мільйона тонн на 5 мільярда доларів;

насіння свиріпи або ріпаку – 2,9 мільйона тонн на 1,4 мільярда доларів;

шроту з рослинних жирів і олій – 2,9 мільйона тонн на 671,2 мільйона доларів.

Міністерка економіки наголосила, що вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають "зернова ініціатива", що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine.

З початку роботи "зернового коридору" Україна експортувала 13 мільйонів тонн агропродукції.

На реалізацію програми Grain from Ukraine, до участі в якій долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій, залучено понад 180 мільйонів доларів.

З непідконтрольних Україні територій росіяни викрали майже 6 мільйонів тонн зерна, близько 88% озимих культур.

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Збитки аграрного сектору

В Мінекономіки зазначили, що вище наведені показники досягнуті українськими виробниками попри втрати АПК України. За даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули 6,6 мільярда доларів. Непрямі — 34,25 мільярда доларів.