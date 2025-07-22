"Газпром" вийшов сухим із води: у Нідерландах розморозили активи компанії

Суд у Гаазі скасував рішення про арешт активів російської енергетичної компанії "Газпром", які знаходяться у Нідерландах. Раніше його наклали за запитом українських компаній.

Чому зняли арешт з активів "Газпрому"?

Мова йде про активи "Газпрому" у газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V. Про це зазначається в рішенні суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Арешт на активи російського "Газпрому" наклали у межах двох різних справ:

Позови до суду подали українські компанії "Славутич-Інвест" і "Жнива".

Вони вимагали стягнути з Росії збитки, які були завдані внаслідок війни проти України.

Зокрема, компанії втратили майно на територіях, окупованих росіянами.

Однак тепер суд скасував арешт через принцип державного імунітету.

Нідерландський суд постановив, що арешт активів "Газпрому" може порушити принцип державного імунітету, згідно з яким національні суди не можуть розглядати дії іншої держави або державної компанії,

– зазначає видання.

Важливо! У "Газпромі" журналістам видання не вдалося отримати коментар щодо рішення суду. Однак раніше російські ЗМІ писали, що "Газпром" ще у березні 2024 року намагався продати свою 50% частку у Wintershall Noordzee B.V. та 100% у Gazprom International UK Limited. Угода нібито початково оцінювалася у 344 мільйони євро.