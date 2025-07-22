Чому зняли арешт з активів "Газпрому"?
Мова йде про активи "Газпрому" у газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V. Про це зазначається в рішенні суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Арешт на активи російського "Газпрому" наклали у межах двох різних справ:
- Позови до суду подали українські компанії "Славутич-Інвест" і "Жнива".
- Вони вимагали стягнути з Росії збитки, які були завдані внаслідок війни проти України.
- Зокрема, компанії втратили майно на територіях, окупованих росіянами.
Однак тепер суд скасував арешт через принцип державного імунітету.
Нідерландський суд постановив, що арешт активів "Газпрому" може порушити принцип державного імунітету, згідно з яким національні суди не можуть розглядати дії іншої держави або державної компанії,
– зазначає видання.
Важливо! У "Газпромі" журналістам видання не вдалося отримати коментар щодо рішення суду. Однак раніше російські ЗМІ писали, що "Газпром" ще у березні 2024 року намагався продати свою 50% частку у Wintershall Noordzee B.V. та 100% у Gazprom International UK Limited. Угода нібито початково оцінювалася у 344 мільйони євро.