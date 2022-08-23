Чи потрібно повертати акциз на пальне: всі "за" і "проти" рішення

Акциз на пальне найближчим часом можуть повернути. Рішення доволі контроверсійне: з одного боку, повернення акцизу конче необхідно для наповнення бюджету, з іншого – дехто вважає ініціативу шкідливою як для держави, так і для автомобілістів.

Про всі "за" і "проти" такого рішення читайте в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

До теми Повернення акцизів на дизель та бензин: Кабмін розкрив деталі законопроєкту

Врятувати державний бюджет

У березні на тлі дефіциту пального, що стало результатом знищення росією нафтосховищ і нафтопереробних потужностей в Україні, уряд для підтримки бізнесу запровадив нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також знизив ПДВ з 20% до 7%.

Вже у квітні на тлі проблем з наповненням державного бюджету парламент хотів повернути податки, але згодом народні депутати відмовились від цієї ініціативи.

Але 14 серпня уряд таки вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Основна причина – катастрофічне падіння доходів бюджету.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, державний дорожній фонд позбавлений джерел формування. А прогнозний обсяг надходження коштів з джерел, що залишилися, становить близько 0,1% від обсягу, передбаченого держбюджетом.

І це при тому, що, за даними "Консалтингової групи А–95", до війни нафтові акцизи давали до 70 мільярдів гривень або до 2,25 мільярда євро на рік (за тогорічним курсом). Плюс ПДВ на акциз — ще 0,45 мільярда євро. Довоєнні ставки акцизу дорівнювали відповідно: 213 євро за 1000 літрів – на бензин, 139 євро – дизель, 52 євро – скраплений газ.

Урядовим законопроєктом пропонується поновити акцизний збір з усіх видів автомобільного палива. Проте поновити частково, а саме – запровадити уніфіковану ставку акцизу на всі види палива в розмірі 100 євро за 1000 літрів.

При цьому підвищення податку на додану вартість з наразі чинних пільгових 7% до довоєнних 20% наразі не планується.

Ефект від акцизу

В Міністерстві інфраструктури підрахували, що завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне, бюджет отримає додаткові 2 – 3 мільярди гривень щомісяця.

В уряді констатують, що ситуація на ринку пального стабілізувалася – паливо є у всіх мережах АЗС і у всіх регіонах. А, отже, саме час повертати податки. В Мінекономіки вважають, що часткове повернення акцизу не призведе до здорожчання паливо для кінцевого споживача.

Акциз – це головний механізм наповнення дорожнього фонду. Ворог руйнує нашу інфраструктуру – дороги, мости, які дуже потрібні для економіки. Отже, потрібне джерело для їх ремонту. І це джерело – дорожній фонд. Часткове повернення акцизу дозволить уряду продовжити відновлення і доріг, і мостів. Ми сподіваємося, що введення акцизу негативно не відобразиться на громадянах. Люди фактично цього не повинні відчути,

– наголосив в ефірі телеканалу "Перший" перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Думки ж експертів щодо можливого здорожчання палива та очікуваних надходжень до державного бюджету розходяться. А ініціатори законопроєкта не надали відповідних розрахунків.

Pro акцизи

Як повідомив 24 каналу директор "Консалтингової групи А–95" Сергій Куюн, вже ні для кого не секрет, що відбувається в державних фінансах. Країна, що воює, потребує грошей. Податки на пальне – суттєвий канал бюджетних надходжень для будь-якої європейської країни. У березні ціна нафти стрибнула до 140 доларів за барель, і цінники на бензин полізли вгору – тоді уряд України вирішив підтримати споживачів, скасувавши податки. Таким же чином споживачів підтримали уряди Польщі, Німеччини, Франції. Сьогодні ж ціна нафти – 92 долари за барель. І це нижче від довоєнного рівня. Відповідно, є нагода повернути податки хоча б частково, щоб поповнити державні фінанси.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95" За нашими розрахунками, які базуються на обсягах споживання пального, мова йде про 3,4 мільярда гривень на місяць акцизних надходжень в держбюджет. Це за умови введення уніфікованої ставки акцизу 100 євро за 1000 літрів палива.

Зелене світло уніфікованій ставці

На думку експерта, незалежно від того, яке пальне використовується, всі мають сплачувати однакові акцизи.

Уявіть: є два автомобілі "Ланос" – один на бензині, інший на газу. Чому власник авто на бензині має сплачувати акцизу в чотири рази більше, ніж власник авто на газу, як це було до відміни акцизів?,

– пояснює свою позицію співрозмовник 24 каналу додаючи, що скраплений газ є звичайним пальним, яке, як і бензин, отримують в результаті нафтопереробки.

За його словами, то є міф, зокрема створений лобістами, що газ – це чарівне пальне, яке є альтернативою традиційним видам палива. Це є звичайне пальне. І незрозуміло, чому людина, яка не захотіла встановлювати на авто газове обладнання, має сплачувати більше, ніж ті, хто, так би мовити, вирішив знизити своє податкове навантаження.

Багато років в Україні стимулювали використання скрапленого газу, зокрема коштом нижчих акцизів. Це дійсно дозволило наростити об’єми споживання цього газу, констатує експерт. Наразі Україна має більш диверсифіковану модель ринку. Завдяки цьому під час нинішньої паливної кризи значно легше вдалось налагодити постачання в країну саме газу, а не бензину чи дизелю.

І головне, переконаний Куюн, – уніфікована ставка акцизу не зменшить ефективність використання скрапленого газу.

Так, сьогодні бензин коштує 50 гривень за літр, скраплений газ – 26–27 гривень за літр. За нашими розрахунками, при впровадженні уніфікованої ставки ціна бензину залишиться незмінною (шляхом падіння ціни нафти на світовому ринку), а скраплений газ буде коштувати 27–28 гривень за літр. Тобто ціни не зміняться. Зверніть увагу, ми і зараз маємо уніфіковану ставку акцизу, просто вона дорівнює нулю. І що – це зробило скраплений газ непривабливим чи якось зашкодило споживачам газу? – Ні,

– переконує експерт.

Чи має залежати величина ставки акцизу від калорійності, або енергетичної цінності палива? Калорійність газу менша, ніж у бензину чи дизеля. Практика показує, що економічна доцільність використання скрапленого газу зберігається до тих пір, поки ціна газу не перевищує 80% від ціни бензину чи дизеля. Тобто, якщо бензин коштує 50 гривень за літр, то газ має коштувати не більше 40. Якщо ж ціна газу вища, то вигідніше їздити на бензині. І тут все очевидно.

Європа нам не приклад

В полеміці щодо акцизів часто апелюють до європейської практики. Але треба пам'ятати, що в Європі об'єми споживання скрапленого газу – мінімальні. Відповідно, європейці можуть встановлювати на газ мінімальні ставки. А в Україні 30% палива, яке продається на автозаправних станціях, то скраплений газ. Фактично в Україні маємо паливний офшор, куди тікають люди, щоб не сплачувати податки, констатує директор "А–95".

Чому такі низькі податки в Європі? Починаючи з 2003 року європейці намагаються таким чином стимулювати споживання скрапленого газу. Але заможні європейські споживачі не оцінили переваги дешевого скрапленого газу, на відміну від українців. Україна ж 15 років низькими податками стимулювала ринок скрапленого газу. І добилася свого – зараз ми займаємо перше місце у світі по використанню скрапленого газу на транспорті.

Але досить! Ті, хто навіть пару років тому встановив на свій автомобіль газове обладнання, вже відбив його ціну і почав економити. І буде економити надалі, тому що газ сам по собі дешевший за бензин. І навіть після введення уніфікованого акцизу ця економія зберігатиметься. Просто всі автомобілісти сплачуватимуть по 4 гривні акцизу за літр палива,

– переконаний Куюн.

Він вважає це справедливим: "Чому під час війни власники авто на бензині профінансують коштом акцизу купівлю, умовно кажучи, чотирьох бронежилетів, а власники авто на газу – лише одного бронежилета".

Чого чекати восени

Основними факторами ціноутворення на нафтопродукти в Україні є світові ціни на нафту і курс гривні до долара. Щоб спрогнозувати ціни на паливо восени, потрібно розуміти, якою буде ціна нафти й курс долара, каже експерт.

Якщо, умовно кажучи, завтра запровадити уніфіковану ставку акцизу, то ціни на пальне не зміняться. Закупівельна вартість знизилась на 4 гривні, а податкова складова виросте з 0 до 4 гривень за літр. Якщо світові ціни на нафту зберігатимуться на рівні 92 доларів за барель, то в Україні ціна палива має потенціал до зниження шляхом насичення ринку. Запровадження акцизу саме зараз – дуже вчасне рішення уряду,

– запевняє співрозмовник 24 каналу.

Насправді ніхто не хоче, щоб податки повертались, – ні аграрії, ні промисловці, ні газовики. Ніхто не хоче платити податки. Але це треба робити!

Contra акцизи

Протилежних поглядів на ініціативу уряду щодо відновлення акцизів на паливо дотримується експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Своїми аргументами він поділився з 24 каналом.

На його думку, найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати в очікуванні ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Якщо говорити про цей ідіотський законопроєкт (ініціативу Кабміну щодо введення уніфікованого акцизу на паливо – ред.), то він висмоктаний з пальця. І цей розрахунок не вартий паперу, на якому його зроблено. Насправді цей законопроєкт спрямований не на те, щоб відновити надходження до державного бюджету, а на збільшення прибутків так званих системних операторів, які зараз і так найбільші за весь період починаючи з 90–х років.

Яким чином збільшаться прибутки великих гравців ринку? – Шляхом витіснення з ринку тих його учасників, які зараз відбирають гроші у системних операторів, торгуючи скрапленим нафтовим газом, обсяги реалізації якого торік були порівнянними з обсягами реалізації бензину.

Системні оператори, торгуючи так званим іменним бензином, тобто бензином А–95 покращеним, тим, який має назву, відмінну від А–95, зараз мають з продажу кожного літра понад 13 гривень. Тоді як торгуючи скрапленим нафтовим газом вони можуть заробляти максимум 2 гривні на літрі. Зрозуміло, що їм невигідно торгувати скрапленим нафтовим газом.

Під виглядом повернення податків для збільшення доходів державного бюджету на скраплений нафтовий газ вводиться такий же податок, як і на бензин. Торгівля скрапленим газом стане невигідною, з ринку підуть всі маленькі компанії, які ним зараз торгують. Це призведе до того, що ті, хто зараз їздить на газу, перейдуть на бензин і купуватимуть його втридорога у цих самих так званих системних операторів. І все це – під соусом наповнення бюджету,

– запевняє експерт.

За його словами, ініціатором урядового законопроєкту були саме системні оператори паливного ринку. Мова йде про Нафтогазову асоціацію України. І саме ними зроблені всі розрахунки, які лягли в основу згаданого документа. Ці розрахунки, зокрема, доводять, що запровадження акцизу жодним чином не вплине на ціну палива.

Але ж це нісенітниця. Бо це означає, що у нас є такі альтруїстичні оператори ринку, які зі своєї кишені сплачуватимуть українській державі у вигляді податку по 5 гривень з 13 гривень заробітку на кожному проданому літрі палива… Але ж це просто смішно,

– аргументує співрозмовник 24 каналу.

В свою чергу, 24 канал надіслав запит в Нафтогазову асоціацію України щодо того, чи проводились подібні розрахунки. На момент виходу статті відповідь ще не була отримана. 24 канал готовий опублікувати відповідні розрахунки в разі їх отримання.

За словами Геннадія Рябцева, системні оператори буцімто готові навіть відмовитись від продажу скрапленого газу заради більших прибутків від продажу бензину і дизеля. Підтвердженням тому є їхні нещодавні заяви про те, що Україні варто відмовитись від придбання скрапленого нафтового газу і бензину А–92, залишивши на ринку лише два види палива: дизельне паливо стандарту Євро–5 і бензин А–95 стандарту Євро–5.

Скрапленого газу взагалі не буде. Ним буде невигідно торгувати. Запровадження податку з’їсть маржу, яка зараз дорівнює приблизно 2 гривням на літрі газу. А запровадження податку зменшить її копійок до 50. Додавання ж суми податку до вартості газу зробить невигідним його використання порівняно з бензином, тому що різниця в ціні стане меншою за 15%. Це повністю вб’є газовий сегмент паливного ринку. Вщент!,

– вважає експерт.

Курчат по осені рахують

В разі запровадження уніфікованої ставки акцизу ми побачимо зміни цін на автозаправних станціях вже у жовтні. Але до того часу можуть зрости закупівельні ціни на європейське паливо в очікуванні ембарго на російську нафту. На ціну пального впливатиме також можлива девальвація гривні. Крім того, якщо палива буде недостатньо для забезпечення потреб внутрішнього ринку, то ціни продовжать рости.

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Але це ще не все, попереджає співрозмовник 24 каналу. Варто чекати ще одного важливого наслідку. На скрапленому газі їздить абсолютна більшість комерційного транспорту. Це означає, що автоматично здорожчають усі продукти харчування внаслідок збільшення собівартості перевезень.

Підвищення цін відчують в першу чергу пересічні споживачі, малий бізнес та аграрії.

Виграють від підвищення цін, умовно кажучи, п’ятеро власників великого бізнесу, які проживають зараз за межами України, хоча є військовозобов’язаними,

– натякає Рябцев.

Що це дасть державному бюджету

Експерт переконаний: якщо порахувати потенційні втрати бюджету, пов’язані із запровадженням уніфікованого акцизу, то швидше за все ніякого збільшення доходів бюджету чекати не варто. Це не означає, що податки взагалі не потрібно повертати. Їх потрібно повертати, але варто керуватись хоча б тим-таки європейським досвідом, на який всі посилаються на словах, а насправді не беруть його до уваги.

Я маю на увазі не абсолютні значення ставок податків, рекомендованих країнам-членам ЄС, а співвідношення між цими ставками. Найвищі ставки мають бути для дизельного палива, трохи нижчі – для бензину, і набагато нижчі – для скрапленого газу. Це відповідає і міжнародним зобов’язанням України відповідно до угоди про Асоціацію, і екологічним зобов’язанням щодо зменшення викидів як токсичних речовин, так і парникових газів, і, власне кажучи, кращим європейським практикам,

– говорить він.

При цьому має бути повноцінний контроль на ринку. "Це ненормально, коли за кошти всіх платників податків декілька системних, у "лапках", операторів отримують надприбутки. Вони нав’язують у тому числі армії паливо, яке їй не потрібно. Тому, що абсолютній більшості військової техніки не потрібне паливо стандарту Євро–5. Дизель-генераторам, які використовують об’єкти критичної інфраструктури, не потрібне дизельне паливо Євро–5", – запевняє Геннадій Рябцев.

Крім того, реалізовуватись паливо має з націнкою, не вищою, аніж в європейських державах. В Європі маржа операторів роздрібного паливного ринку складає близько 3–5%, а в Україні доходить до третини відпускної ціни.