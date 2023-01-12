Аліменти з військових: на які суми можна розраховувати у 2023 році

Якщо один з батьків не проживає разом з дитиною, то повинен сплачувати аліменти, розмір яких залежить в тому числі й від доходу. Тож ми вирішили з'ясувати, чи будуть вони стягуватись й з додаткової винагороди військових.

Аліменти з військових на дітей

Обов’язок батьків утримувати своїх дітей передбачено законодавством, тож якось оминути його – не можливо, підкреслює в коментарі 24 Каналу адвокат Катерина Аніщенко. Незалежно від наявності або відсутності доходу, щомісячні виплати на утримання дітей повинні бути сплачені.

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Катерина Аніщенко Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" З початком повномасштабного вторгнення, більшість чоловічого населення було мобілізовано. Непоодинокі випадки, коли чоловіки, які мали борги по аліментах, зараз проходять службу в лавах ЗСУ і відповідно отримують заробітну плату (грошове забезпечення).

Грошове забезпечення військовослужбовця включає:

щомісячні основні види грошового забезпечення;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Більшу частину заробітної плати складають додаткові види грошового забезпечення. Їх розмір складається з підвищеного посадового окладу, надбавки, доплати, премії та одноразових додаткових винагород.

Чи стягуються аліменти з додаткової винагороди

Катерина Аніщенко розповіла, що згідно з постановою Кабміну (від 26 лютого 1993 року N 146) затверджено перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

Тобто раніше утримання проводилося лише із заробітної плати військовослужбовця, однак у 2022 році відбулись зміни в законодавстві.

Зокрема до 11 листопада 2022 року, в ній було передбачено, що з військовослужбовців ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом,

– розповідає адвокат.

Однак, 11 листопада 2022 року уряд постановою № 1263 вніс зміни. Змінами надано дозвіл на утримання аліментів не лише із заробітної плати, а й з інших виплат, установлених законодавством, зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

Як розраховуються аліменти з військових

Відтепер, з військовослужбовців утримуються аліменти не лише з 30 тисяч гривень (заробітної плати), а й зі 100 тисяч гривень, так званих "бойових".

Розмір таких відрахувань до аліментів з додаткової винагороди військовим залежить від судового рішення, яким встановлено стягнення аліментів.

Наприклад, якщо судовим рішенням встановлено: "стягнути аліменти у розмірі одна четверта частини від всіх доходів та заробітку", то відповідно, якщо військовослужбовець отримує 130 тисяч гривень, то із цієї суми, сплачуються обов’язкові платежі (податки та збори), а потім відраховуються аліменти, розмір яких, приблизно, буде становити 30 тисяч гривень,

– розповідає адвокат.

Якщо у військовослужбовця декілька дітей

Якщо ж у військовослужбовця є двоє, троє та більше дітей, яким він зобов’язаний сплачувати аліменти, то відповідно, сума стягнення, буде пропорційно розподілена між усіма дітьми, за умови, що відсутня заборгованість по аліментах.

Якщо ж, стягуються аліменти на утримання трьох і більше дітей, а також якщо наявна заборгованість зі сплати аліментів за минулий час, то державний виконавець у постанові про стягнення аліментів, зазначить про стягнення 50% із заробітку боржника для забезпечення поточних платежів.

Тобто, на законодавчому рівні передбачено, у платника аліментів повинно залишатися, після сплати аліментів, не менше ніж 50% його загального доходу,

– пояснює Катерина Аніщенко.

Максимальний та мінімальний розмір аліментів

Щодо максимального або мінімального розміру аліментів, то тут варто звернути увагу, на те, що як такого, максимального розміру аліментів законодавством не встановлено. Разом із тим стягнуті аліменти не можуть перевищувати десять прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Щодо мінімального розміру аліментів, то вони також мають прив’язку до прожиткового мінімуму дитини відповідного віку. За загальним правилом рекомендована сума аліментів – 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а обов’язковою є сума аліментів у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У бюджеті на цей рік не було передбачено зростання прожиткового мінімуму, тож він залишатиметься на рівні грудня 2022 року до кінця 2023 року.

Прожитковий мінімум для дітей різного віку:

для дітей до 6 років – 1 136 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 1 416 гривень;

для дітей 18 – 23 років – 1 342 гривень.

Що буде якщо не сплачувати аліменти

Довідка: гарантований – це мінімальний розмір аліментів.

Якщо ж один з батьків з тих чи інших причин не сплачує аліменти на дитину з котрою не проживає, то за це передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність, а також ряд обмежень.

Обмеження заборонятимуть виїзд за кордон для батька чи матері, котрий не сплачує аліменти більш як 6 місяців. Передбачається, що заборона буде знята лише у разі повного погашення заборгованості.

Також обмеження розповсюджуються на будь-які механічні транспортні засоби. Відтак ви не зможете кермувати автомобілем та іншими транспортними засобами. Діятиме заборона й на користування зброєю.

Розмір аліментів від батьків на дитину з грудня 2022 року зріс / Інфографіка 24 Каналу