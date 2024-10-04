Мобілізація допомогла: українці почали частіше платити аліменти

У 2024 році в Україні на 30% зросла сплата аліментів. Річ у тому, що за борги по аліментах чоловіків можуть мобілізувати.

В Україні частіше платять аліменти

Керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко на телемарафоні заявив, що батьки трьох дітей у разі заборгованості за аліментами, можуть бути мобілізовані.

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Якщо у батька є троє неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, але якщо він їх утримує. Тобто, утримання не означає, що бути просто фізіологічним батьком, це означає брати участь в житті дитини, в тому числі і в майновому плані та справно сплачувати аліменти у разі, якщо вони є,

– сказав він.

Тож, якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином. В такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації.

Такі державні механізми спонукають наших громадян більш справно сплачувати аліменти. Приріст порівняно з минулим роком становить 30%,

– додав Міненко.

Нагадаємо! Ще у 2018 році ухвалили закон, який посилює відповідальність за несплату аліментів. Зокрема особі можуть назначити штрафи та виконання суспільно корисних робіт.