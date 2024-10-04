В Украине чаще платят алименты чаще алименты

Руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко на телемарафоне заявил, что родители троих детей в случае задолженности по алиментам, могут быть мобилизованы.

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Если у отца есть трое несовершеннолетних детей, он имеет право на отсрочку от мобилизации, но если он их содержит. То есть, содержание не означает, что быть просто физиологическим отцом, это означает участвовать в жизни ребенка, в том числе и в имущественном плане и исправно платить алименты в случае, если они есть,

– сказал он.

Поэтому, если задолженность по алиментам превышает три месяца, считается, что отец не содержит своих детей должным образом. В таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации.

Такие государственные механизмы побуждают наших граждан более исправно платить алименты. Прирост по сравнению с прошлым годом составляет 30%,

– добавил Миненко.

Напомним! Еще в 2018 году приняли закон, который усиливает ответственность за неуплату алиментов. В частности лицу могут назначить штрафы и выполнения общественно полезных работ.