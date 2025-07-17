В Україні змінять зовнішній вигляд пакування алкоголю та тютюнових виробів

Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про затвердження Порядку маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Зокрема легальність кожного подібного виробу можна буде перевірити самостійно.

Чому в Україні зміниться оформлення пакування алкоголю та сигарет?

З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Його будуть наносити на кожну окрему пачку сигарет або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах. Таким чином впровадження електронних марок:

підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів;

забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації;

сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів.

Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до державного бюджету,

– додали у Мінфіні.

Крім того, споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок. Це стане можливим завдяки тому, що разом із графічним елементом електронної марки може бути розміщений спосіб його сканування.

Зверніть увагу! Прийнята постанова є продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів, тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року.