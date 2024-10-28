Фінляндія на вимогу "Нафтогазу" заарештувала частину активів Росії

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз щодо арешту активів Росії. Сума складає десятки мільйонів доларів.

Арешт активів Росії

Зокрема мовиться про нерухомість й інші активи на десятки мільйонів доларів.

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Це перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи Нафтогаз. Ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи,

– додали в "Нафтогазі".

Відсотки на невиплачені кошти, як це передбачено арбітражним рішенням, будуть продовжувати накопичуватися до повної виплати компенсації.

Нагадаємо! До вересня 2024 року "Нафтогаз" сплатив майже 67 мільярдів гривень податків.