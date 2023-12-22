Для США зупинили постачання з російського "Арктик СПГ-2" — Bloomberg

"Арктик СПГ-2" оголосило про форс-мажорні обставини через санкції від США. Через це поставки новітнього російського газу буде відкладено.

Форс-мажор в Арктик СПГ-2

Наразі санкції запроваджені США ще у листопаді, унеможливлюють поставки російського газу.

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Російське ПАТ "Новатек", яке очолює проєкт "Арктик СПГ-2", надіслало повідомлення про форс-мажорні обставини деяким покупцям об'єкта,

– написали у виданні.

Тож, хоча в "Арктик СПГ-2" й раніше були проблеми з перспективами через заходи США, ця ситуація може обмежити додаткові поставки СПГ на світовий ринок цієї зими та додати ще більше проблем. Новатек планував до кінця 2023 року почати виробництво на першій з трьох ліній й вже у 2024 році отримати перші вантажі з заводу.

Форс-мажорні обставини – це юридична стаття, що дає змогу компаніям припиняти постачання через фактори, які перебувають поза їхнім контролем. Такий розвиток подій збільшує ризики поставок на інші ринки, оскільки останніми днями судна змінили маршрут із Червоного моря через напади на них там,

– додали у матеріалі.

"Арктик СПГ-2" має вирішальне значення для російського прагнення втричі збільшити виробництво СПГ до кінця десятиліття.

Якщо проєкт буде істотно відкладено або наступного року не буде відвантажено вантажі, це серйозно обмежить зростання світових поставок СПГ – приблизно до 2,5% проти 3,5%, які ми прогнозували,

– пояснив аналітик Bloomberg Intelligence Телон Кастер.

Експорт за проєктом залежатиме від здатності "Новатека" постачати обсяги "Арктик СПГ-2" за наявними строковими контрактами або за спотовими угодами з обмеженим колом потенційних покупців, готових ігнорувати санкції США, вважає аналітик Energy Aspects Ltd Джейк Хорслен.

– це проєкт компанії Новатек з видобутку природного газу та виробництва зрідженого природного газу на Гиданському півострові.