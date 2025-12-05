Ворог вдарив по енергетиці: у шести областях діють аварійні відключення

У ніч на 5 грудня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Без світла споживачі у кількох регіонах, у шести областях запровадили аварійні відключення.

️ Які регіони постраждали внаслідок атак?

Через ворожі атаки на енергооб'єкти на ранок п'ятниці без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

На об'єктах, що зазнали пошкоджень, наразі тривають відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання.

Водночас через наслідки атак у низці областей вимушено застосували аварійні відключення. Вони торкнулися:

Харківської;

Сумської,

Полтавської;

Запорізької;

Дніпропетровської:

та частково Кіровоградської областей.

Оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі,

– повідомили в Укренерго.

Як відключають світло 5 грудня?

Разом з тим в усіх регіонах країни 5 грудня запроваджені графіки погодинних відключень світла.

ГПВ діють протягом усієї доби – з 00:00 до 23:59 години;

Застосовують відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Додатково запроваджено графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Важливо! Графіки обмеження світла можуть змінюватися протягом доби. Тому про зміни в енергопостачанні слід дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні. ️

Яка ситуація в енергосистемі?

У п'ятницю споживання електроенергії в Україні зросло. На 9:30 ранку його рівень був на 1,5% вищим, ніж в цей час у четвер.

Причина підвищеного споживання електроенергії – у застосуванні менших обсягів відключення світла, ніж попередньої доби.

Тому енергетики наголошують, що необхідність споживати електроенергію ощадливо зберігається.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,

– закликають в Укренерго.

Що відомо про останні атаки на Україну?