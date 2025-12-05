Враг ударил по энергетике: в шести областях действуют аварийные отключения
- В результате ударов России в шести других областях введены аварийные отключения света.
- Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей, из-за повышенного потребления электроэнергии.
В ночь на 5 декабря Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Без света потребители в нескольких регионах, в шести областях ввели аварийные отключения.
какие регионы пострадали в результате атак?
Из-за вражеских атак на энергообъекты на утро пятницы без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
На объектах, подвергшихся повреждениям, сейчас продолжаются восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение.
В то же время из-за последствий атак в ряде областей вынужденно применили аварийные отключения. Они коснулись:
- Харьковской;
- Сумской,
- Полтавской;
- Запорожской;
- Днепропетровской:
- и частично Кировоградской областей.
Обнародованные ранее графики обесточиваний в этих регионах временно не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме,
– сообщили в Укрэнерго.
Как отключают свет 5 декабря?
Вместе с тем во всех регионах страны 5 декабря введены графики почасовых отключений света.
- ГПВ действуют в течение всех суток – с 00:00 до 23:59 часов;
- Применяют отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.
Дополнительно введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Важно! Графики ограничения света могут меняться в течение суток. Поэтому об изменениях в энергоснабжении следует узнавать на официальных страницах облэнерго в своем регионе. ️
Какая ситуация в энергосистеме?
В пятницу потребление электроэнергии в Украине выросло. На 9:30 утра его уровень был на 1,5% выше, чем в это время в четверг.
Причина повышенного потребления электроэнергии – в применении меньших объемов отключения света, чем в предыдущие сутки.
Поэтому энергетики отмечают, что необходимость потреблять электроэнергию экономно сохраняется.
Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Бережливое потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений,
– призывают в Укрэнерго.
Что известно о последних атаках на Украину?
Россия снова атаковала украинские города ударами дронов-камикадзе. В ночь на 5 декабря под атаку попал и Киев: в столице были слышны взрывы.
Перед тем громко было и в Винницкой области – дроны пролетали мимо Турбов, двигаясь юго-западным направлением. Информации о жертвах или разрушениях на тот момент не поступало.
Вечером 4 декабря враг снова ударил по Харькову. Зафиксировано не менее трех прилетов, два из них – на территории Основянского района. В Чугуевской громаде люди слышали не менее шести взрывов.