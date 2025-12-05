Враг ударил по энергетике: в шести областях действуют аварийные отключения

В ночь на 5 декабря Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Без света потребители в нескольких регионах, в шести областях ввели аварийные отключения.

какие регионы пострадали в результате атак?

Из-за вражеских атак на энергообъекты на утро пятницы без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Херсонская ТЭЦ практически уничтожена: тысячи людей остались без тепла

На объектах, подвергшихся повреждениям, сейчас продолжаются восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В то же время из-за последствий атак в ряде областей вынужденно применили аварийные отключения. Они коснулись:

Харьковской;

Сумской,

Полтавской;

Запорожской;

Днепропетровской:

и частично Кировоградской областей.

Обнародованные ранее графики обесточиваний в этих регионах временно не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме,

– сообщили в Укрэнерго.

Как отключают свет 5 декабря?

Вместе с тем во всех регионах страны 5 декабря введены графики почасовых отключений света.

ГПВ действуют в течение всех суток – с 00:00 до 23:59 часов;

Применяют отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.

Дополнительно введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Важно! Графики ограничения света могут меняться в течение суток. Поэтому об изменениях в энергоснабжении следует узнавать на официальных страницах облэнерго в своем регионе. ️

Какая ситуация в энергосистеме?

В пятницу потребление электроэнергии в Украине выросло. На 9:30 утра его уровень был на 1,5% выше, чем в это время в четверг.

Причина повышенного потребления электроэнергии – в применении меньших объемов отключения света, чем в предыдущие сутки.

Поэтому энергетики отмечают, что необходимость потреблять электроэнергию экономно сохраняется.

Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Бережливое потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений,

– призывают в Укрэнерго.

Что известно о последних атаках на Украину?