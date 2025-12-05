Укр Рус
Экономика Новости экономики Враг ударил по энергетике: в шести областях действуют аварийные отключения
5 декабря, 11:03
Враг ударил по энергетике: в шести областях действуют аварийные отключения

Ирина Гайдук
Основні тези
  • В результате ударов России в шести других областях введены аварийные отключения света.
  • Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей, из-за повышенного потребления электроэнергии.

В ночь на 5 декабря Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Без света потребители в нескольких регионах, в шести областях ввели аварийные отключения.

какие регионы пострадали в результате атак?

Из-за вражеских атак на энергообъекты на утро пятницы без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

На объектах, подвергшихся повреждениям, сейчас продолжаются восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В то же время из-за последствий атак в ряде областей вынужденно применили аварийные отключения. Они коснулись:

  • Харьковской;
  • Сумской,
  • Полтавской;
  • Запорожской;
  • Днепропетровской:
  • и частично Кировоградской областей.

Обнародованные ранее графики обесточиваний в этих регионах временно не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, 
– сообщили в Укрэнерго.

Как отключают свет 5 декабря?

Вместе с тем во всех регионах страны 5 декабря введены графики почасовых отключений света.

  • ГПВ действуют в течение всех суток – с 00:00 до 23:59 часов;
  • Применяют отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.

Дополнительно введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Важно! Графики ограничения света могут меняться в течение суток. Поэтому об изменениях в энергоснабжении следует узнавать на официальных страницах облэнерго в своем регионе. ️

Какая ситуация в энергосистеме?

В пятницу потребление электроэнергии в Украине выросло. На 9:30 утра его уровень был на 1,5% выше, чем в это время в четверг.

Причина повышенного потребления электроэнергии – в применении меньших объемов отключения света, чем в предыдущие сутки.

Поэтому энергетики отмечают, что необходимость потреблять электроэнергию экономно сохраняется.

Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Бережливое потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений, 
– призывают в Укрэнерго.

Что известно о последних атаках на Украину?

  • Россия снова атаковала украинские города ударами дронов-камикадзе. В ночь на 5 декабря под атаку попал и Киев: в столице были слышны взрывы.

  • Перед тем громко было и в Винницкой области – дроны пролетали мимо Турбов, двигаясь юго-западным направлением. Информации о жертвах или разрушениях на тот момент не поступало.

  • Вечером 4 декабря враг снова ударил по Харькову. Зафиксировано не менее трех прилетов, два из них – на территории Основянского района. В Чугуевской громаде люди слышали не менее шести взрывов.