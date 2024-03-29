Атака росіян на енергосистему України: яких збитків зазнав "Нафтогаз"

Росіяни продовжують атакувати енергосистему України. Зокрема пошкоджувати об'єкти, що належать "Нафтогазу".

Що відомо про атаку 29 березня

Вночі 29 березня росіяни вкотре здійснили атаку на критичну інфраструктуру, яка належить "Нафтогазу". На цей раз постраждалих немає.

Ворогу не вдалося завдати сильних пошкоджень. Регулятор продовжує безперебійне забезпечення споживачів