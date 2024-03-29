Курс валют у банках

Станом на ранок 29 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39 гривень (без змін проти 28 березня), а продаж – 39,50 гривні (+1 копійка).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (-1 копійка), а продаж – у середньому за 42,95 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,35 гривні (без змін), а продаж – 39,45 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 42,80 гривні (-5 копійок), а продають за 42,95 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 28 березня, купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-16 копійок), а продаж – 39,55 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продаж – (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,37 гривні (-16 копійок), а продаж – 43,16 гривні (+8 копійок).

Який курс буде на початку квітня

Банкір Тарас Лєсовий розповідає 24 Каналу, що зараз зміни на валютному ринку перебувають у рамках створеної системи валютних коливань. Це особливо стосується безготівкового ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку До того ж макрофін, його обсяг, до міри "вивільнив" регулятора: він має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку.

Лєсовий додає, що на готівковому ринку спостерігається затишшя. Відтак зростання курсів на міжбанку не спричинило різкого збільшення попиту.

Наприкінці березня – на початку квітня та й протягом квітня коридори валют будуть такими: