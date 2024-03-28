Чи регулятор може звернутися у суд

Якщо особа не буде продовжувати сплачувати ЖКП, то тепер за ці дії будуть нараховувати штрафи та пеню, а також у постачальників існує можливість припинити постачання комунальних послуг. Про це у розмові з 24 Каналом розповіла юрист Анастасія Цибулько.

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Зауважте! Припинити постачання комунальних послуг можуть за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення.

До того ж постачальники мають право стягнути заборгованість зі споживача у судовому порядку. Однак лише в тому разі, якщо особа відмовляється сплачувати її добровільно або укласти договір реструктуризації.

Анастасія Цибулько Юрист Gracers Law Firm Наразі відновлено процес стягнення боргів через суд, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення, враховуючи чіткі критерії і за сумою, і за "віком" заборгованості.