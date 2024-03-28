Может ли регулятор обратиться в суд

Если лицо не будет продолжать платить ЖКУ, то теперь за эти действия будут начислять штрафы и пеню, а также у поставщиков существует возможность прекратить поставки коммунальных услуг. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказала юрист Анастасия Цыбулько.

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Обратите внимание! Прекратить поставки коммунальных услуг могут при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

К тому же поставщики имеют право взыскать задолженность с потребителя в судебном порядке. Однако только в том случае, если лицо отказывается платить ее добровольно или заключить договор реструктуризации.

Анастасия Цыбулько Юрист Gracers Law Firm Сейчас восстановлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности.