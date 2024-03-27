Когда пенсионеров освобождают от уплаты налога

Таким образом, пенсионеры имеют право на льготу по уплате земельного налога, если они являются пенсионерами по возрасту. Поэтому, освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

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для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Важно! Для получения льготы по уплате земельного налога пенсионер должен подать в контролирующий орган по местонахождению земельного участка заявление произвольной формы о предоставлении льготы и документы, удостоверяющие его право на льготу. То есть, пенсионное удостоверение по возрасту.

Какие еще льготы предусмотрены для пенсионеров

Среди услуг, на которые пенсионеры могут получать льготы, есть:

Право на субсидию

Чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, пенсионерам следует обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Льгота 100% на оплату коммунальных услуг

Полная скидка на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предоставляется пенсионерам, проживающих в сельской местности и ранее работали по определенным специальностям: педагогические работники, медицинские и фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек, работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Право на бесплатный проезд

Это право предоставляется при наличии соответствующего пенсионного удостоверения на весь общественный наземный транспорт. Исключение – такси. Кроме того, пенсионеры могут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом пригородного сообщения, независимо от места жительства.

Право на юридическую помощь

Пенсионерам предоставляется льгота на получение юридической помощи. Она покрывает услугу как целиком, так и частично. Также пенсионерам обеспечивается защита, представительство их интересов в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов.