Коли пенсіонерів звільняють від сплати податку

Таким чином, пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони є пенсіонерами за віком. Відтак, звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

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для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше 2 гектарів;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше 0,25 гектара, у селищах – не більше 0,15 гектара, у містах – не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара.

Важливо! Для отримання пільги щодо сплати земельного податку пенсіонер має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу. Тобто, пенсійне посвідчення за віком.

Які ще пільги передбачені для пенсіонерів

Серед послуг, на які пенсіонери можуть отримувати пільги, є:

Право на субсидію

Щоб отримати пільги на сплату житлово-комунальних послуг, пенсіонерам варто звернутися до соціальних служб та надати відповідну заяву та декларацію про доходи.

Пільга 100% на оплату комунальних послуг

Повна знижка на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості та раніше працювали за певними спеціальностями: педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Право на безоплатний проїзд

Це право надається за наявності відповідного пенсійного посвідчення на весь громадський наземний транспорт. Виняток – таксі. Крім того, пенсіонери можуть безоплатно користуватися залізничним транспортом приміського сполучення, незалежно від місця проживання.

Право на юридичну допомогу

Пенсіонерам надається пільга на отримання юридичної допомоги. Вона покриває послугу як цілком, так і частково. Також пенсіонерам забезпечується захист, представництво їхніх інтересів у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складення процесуальних документів.