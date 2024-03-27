Коли пенсіонерів звільняють від сплати податку

Таким чином, пенсіонери мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони є пенсіонерами за віком. Відтак, звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

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  • для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше 2 гектарів;
  • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше 0,25 гектара, у селищах – не більше 0,15 гектара, у містах – не більше 0,10 гектара;
  • для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;
  • для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара;
  • для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара.

Які ще пільги передбачені для пенсіонерів

Серед послуг, на які пенсіонери можуть отримувати пільги, є:

  • Право на субсидію

Щоб отримати пільги на сплату житлово-комунальних послуг, пенсіонерам варто звернутися до соціальних служб та надати відповідну заяву та декларацію про доходи.

  • Пільга 100% на оплату комунальних послуг

Повна знижка на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості та раніше працювали за певними спеціальностями: педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

  • Право на безоплатний проїзд

Це право надається за наявності відповідного пенсійного посвідчення на весь громадський наземний транспорт. Виняток – таксі. Крім того, пенсіонери можуть безоплатно користуватися залізничним транспортом приміського сполучення, незалежно від місця проживання.

  • Право на юридичну допомогу

Пенсіонерам надається пільга на отримання юридичної допомоги. Вона покриває послугу як цілком, так і частково. Також пенсіонерам забезпечується захист, представництво їхніх інтересів у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складення процесуальних документів.