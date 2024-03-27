Як призначають пенсії по інвалідності

Згідно з чинним законодавством, пенсію за інвалідностю в Україні можна отримати внаслідок хвороби, травми, не пов'язаної з роботою, або інвалідність, що настала з дитинства.

Читайте також Мінімальна пенсія: скільки зараз отримують українці

Інвалідність має бути причиною повної або часткової втрати працездатності. Лише за цієї умови можна отримати відповідну пенсію, якщо людина має достатній страховий стаж.

Важливо! Інвалідність поділяється на три групи залежно від ступеня втрати працездатності, які визначає медико-соціальна експертиза.

Яким має бути страховий стаж

Вимоги до страхового стажу різняться залежно від групи інвалідності.

І та ІІ групи інвалідності:

Страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку встановлення інвалідності.

ІІІ група інвалідності та втрата годувальника:

Необхідний страховий стаж від 1 до 14 років.

Уряд також визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть:

для I групи – 2 760 гривень;

для II та III груп, якщо людина не працює – 2 520 гривень;

особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

Додаткові виплати:

Пенсії можуть включати надбавки, підвищення, додаткові пенсії, а також пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо інвалід має на це право.

Як оформити пенсію за інвалідністю

Щоб оформити пенсію по інвалідності, необхідно:

Звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Підготувати документи:

Паспорт.

Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Диплом (за наявності).

Трудову книжку.

Документи, що підтверджують групу інвалідності.

Для оформлення соціальної допомоги слід звернутися до управління соціального захисту населення з таким же пакетом документів.