Який розмір мінімальної пенсії
Мінімальна пенсія в Україні привʼязана до прожиткового мінімуму. Річ у тім, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить – 2 361 гривню. І якщо раніше мінімальна виплата (соціальна пенсія) для пенсіонерів становила 2 093 гривні, то з січня вона відповідно збільшилась до 2 361 гривні.
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Проте, в процесі весняної індексації пенсій в Україні було здійсненно також підвищення найнижчих виплат. В результаті, мінімальна пенсія була збільшена до 2 725 гривень.
У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень.
Як ще змінились мінімальні виплати пенсіонерам
З 1 березня встановлено мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":
- які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років – 3 370 гривень;
- віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу – 2 980 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років – 3 240 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років – 3 370 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною);
- іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу) – 2 725 гривень (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).