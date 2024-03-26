Чому можуть не нараховувати пенсію

Пенсію можуть перестати нараховувати через несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів ПФУ про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.

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Щоб уникнути такої ситуації, ті, хто отримують пенсійні виплати від держави та планують працювати далі або займатися підприємницькою діяльністю, мають вчасно повідомити про це ПФУ.

Зверніть увагу! Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", після працевлаштування пенсіонер зобов’язаний повідомити про це ПФУ протягом 10 днів.

Це можна зробити шляхом подання відповідної заяви в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Що буде, якщо не повідомити ПФУ

У разі неповідомлення пенсіонером про працевлаштування, працівники пенсійної служби все одно виявлять це під час звірки даних із державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних та фізичних осіб-підприємців.

При цьому, суму зайво виплачених пенсійних коштів буде зафіксовано.

Зверніть увагу! У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, Пенсійним фондом приймається рішення про утримання з пенсії сум переплати в межах 20% пенсії.

Хто ще може втратити виплати

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, набутий до 24 лютого 2022 року, повинні до 31 березня цього року пройти ідентифікацію. Якщо цього не зробити, то можна втратити свої пенсійні виплати.

У ПФУ також повідомили, що існує кілька способів, як можна пройти ідентифікацію. Пенсіонер може: