Почему могут не начислять пенсию

Пенсию могут перестать начислять из-за несвоевременного уведомления пенсионером органов ПФУ о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.

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Чтобы избежать такой ситуации, те, кто получают пенсионные выплаты от государства и планируют работать дальше или заниматься предпринимательской деятельностью, должны вовремя сообщить об этом ПФУ.

Обратите внимание! В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", после трудоустройства пенсионер обязан сообщить об этом ПФУ в течение 10 дней.

Это можно сделать путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет вебпортала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Что будет, если не уведомить ПФУ

В случае неуведомления пенсионером о трудоустройстве, работники пенсионной службы все равно обнаружат это во время сверки данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей.

При этом, сумма излишне выплаченных пенсионных средств будет зафиксирована.

Обратите внимание! В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, Пенсионным фондом принимается решение об удержании из пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

Кто еще может потерять выплаты

Пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, приобретенный до 24 февраля 2022 года, должны до 31 марта этого года пройти идентификацию. Если этого не сделать, то можно потерять свои пенсионные выплаты.

В ПФУ также сообщили, что существует несколько способов, как можно пройти идентификацию. Пенсионер может: