У кого самые высокие зарплаты

В список вошли данные о работниках государственных органов и органов судебной власти. Также на дащборде представлена информация, относительно сотрудников местных госадминистраций.

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Кто из них имеет самые высокие выплаты:

НКРЭКУ – средняя зарплата сотрудников 68,9 тысячи гривен – всего работает 531 работник – руководство комиссии получает около 400,7 тысячи гривен.

– средняя зарплата сотрудников 68,9 тысячи гривен – всего работает 531 работник – руководство комиссии получает около 400,7 тысячи гривен. Антимонопольный комитет – средняя зарплата сотрудников 67,7 тысячи гривен – всего работает 465 человек – руководство получает ориентировочно 126,1 тысячи гривен.

– средняя зарплата сотрудников 67,7 тысячи гривен – всего работает 465 человек – руководство получает ориентировочно 126,1 тысячи гривен. Секретариат Кабмина – средняя зарплата сотрудников 57,9 тысячи гривен – всего работает 677 человек – руководство получает около 101,7 тысячи гривен.

На 1 января 2024 года в 108 органах госвласти работает 169 тысяч человек. За 2023 год количество работников в этой сфере уменьшилось на 6,8 тысяч человек.

Какая будет зарплата у госслужащих в 2024 году

Еще в декабре 2023 года Кабмин ввел реформу оплаты труда госслужащих. Это нововведение позволит сэкономить 8 миллиардов гривен бюджетных средств в год.

Сейчас оплата труда госслужащих состоит из 70% зарплаты и 30% премии. Также, благодаря нововведению уменьшилось количество вакансий для госслужбы. Теперь это значение составляет 19 тысяч.