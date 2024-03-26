Какой возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на назначение пенсии по возрасту имеют как мужчины, так и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Возраст выхода на пенсию женщин и мужчин определяет приобретенный лицом страховой стаж.

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То есть, право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют как мужчины, так и женщины, которым исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Обратите внимание! Пенсионеры старше 65 лет, у которых менее 15 лет страхового стажа, вместо пенсии смогут получать государственную денежную помощь.

Как узнать свой страховой стаж

Минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться каждый год. Например, в 2028 году мужчинам и женщинам нужно будет проработать как минимум 35 лет, чтобы выйти на пенсию в 60.

Поэтому проверить, хватает ли вам стажа для выхода на пенсию можно следующим образом:

Проверить, хватает ли вам стажа для выхода на пенсию, можно в отделении Пенсионного фонда или сделать это онлайн – на сайте ПФУ: в разделах "Мой страховой стаж" или "Профиль пользователя" – "Страховые данные". Еще один способ проверить свой страховой стаж: в мобильном приложении "Дія". Для этого в меню зайдите в "Услуги" – "Справки" – "Справка ОК-7" или "Справка ОК-5". В этих документах указан страховой стаж гражданина.